/ / Variante P1 da COVID-19 é encontrada em 4 municípios da Regional de Saúde Rio Vermelho

A Secretaria Estadual de Saúde comunicou ontem dia 18/03 que encontrou em 4 municípios da Região Rio Vermelho a Variante P1, linhagem brasileira primordialmente encontrada em manaus, e que já circula em Goiânia a algum tempo.

Agora esta variante já é encontrada em 17 municípios Goianos, dos 17, 4 deles estão no Vale do Araguaia e que pertencem a Regional de Saúde Rio Vermelho sediada na Cidade de Goiás, e são eles:

Araguapaz - GO

Jussara - GO

Faina - GO

Santa-fe de Goiás - GO