/ / Unidade Respiratória Primária na Cidade de Goiás, passa a atender casos de COCID-19 também nos finais de semana

A Prefeitura Municipal da Cidade de Goiás através da Secretaria Municipal de Saúde comunicou nesta segunda-feira 22 de março que os atendimentos relativos a possíveis casos de COVID-19 passam a serem atendidos também nos finais de semana das 07:00 às 19:00h.





Os atendimentos eram feitos de segunda a sexta-feira da 07:00 as 19:00h, de acordo com o Secretário Muncipal de Saúde Marcos Elias, ''os casos de coronavírus vem aumentando gradativamente e existe a necessidade de atendimento mais acíduo por parte do órgão municipal de saúde.''





Segundo ele, tal atitude se dá ao fato da grande preocupação do Prefeito Aderson Gouvea em identificar os casos de COVID-19 o mais rápido possível, já que a procura da população pelos postos de saúde com os primeiros sintómas cresceram nas últimas semanas, com isso vamos proporcionar o tratamento precose assim que aparecer os primeiros sintomas nos finais de semana, sem permitir que os casos cheguem a desenvolver para estados mais graves. Marcos disse ainda que, ''muitos casos de COVID-19, os pacientes são quase que assintomáticos e detectando mais rápido os sintómas, se torna mais fácil o tratamento.





O útlimo Boletim Epidemiológico desta segunda-feira trás 749 casos, e com 7 leitos de UTI ocupados, sendo que 2 desses pacientes não são da Cidade de Goiás. Segundo o Boletim somente hoje 170 pessoas foram atendidas na UPR, alegando sintomas de COVID-19, sendo que houve um acúmulo de pessoas no final da semana, vindo a ser atendidos somente no dia de hoje.