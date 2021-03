/ / Prefeitura de Goiás lança campanha comemorativa com atividades e celebrações em homenagem ao Dia da Mulher

Comemorado no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher movimenta em Goiás ações colaborativas para a saúde, segurança e bem-estar da mulher.





No dia 1 com um encontro digital com a participação do Prefeito Aderson Liberato Gouvêa, a Secretária Mun. da Mulher, Juventude e Igualdade Racial, Profª IolandaAquino, Secretária de Assistência Social Célia Mendanha e participação especial Marcos Jardim. No dia de ontem 2, terça-feira, ocorreu às 9h da manhã o “Curta Mulheres!”, com aula de ginástica por transmissão ao vivo, e às 19h um papo virtual com o tema “Coletivo: Nem Uma a Menos Goiás”.



A programação Unificada do Mês da Mulher, com o tema: ‘’É pela vida das meninas e mulheres!’’ está disponível e será atualizada pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Goiás, como o Facebook, Instagram e Youtube. Abaixo você confere naíntegra toda a programação.



CEAM

A Cidade de Goiás vem lutando fortemente para a segurança das mulheres, destacando-se pela trajetória do CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, com sede própria inaugurada em 2019. Nele, são prestados atendimentos social, psicológico e jurídico. O atendimento padrão é composto de acolhimento, orientação e encaminhamento à Rede de Atenção. O espaço conta com acervos temáticos de livros, revistas e artigos científicos disponibilizados para a comunidade, estudantes, e pesquisadoras e pesquisadores.



Centro Especializado de atendimento à Mulher Brasilete Ramos Caiado – CEAM 62 3371-2784

Patrulha Maria da Penha 62 9 9910-6389

Fórum de Políticas Públicas para Mulheres 62 3371-2784





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN





About Grupo GBC