/ / / Polícias Civil, Militar e PRF prende em Aragarças 2 homens com 1caminhão e 1 tonelada de drogas

A força-tarefa de segurança pública comandada pelos Delegados Alexandre Bruno de Barros e Carla de Bem, concequentemente envolvendo Polícia Civil, Militar e PRF e demais forças de segurança - deflagrou nesse final de semana a Operação Tacada Certa, na qual realizou uma das maiores apreensões de drogas deste ano em Goiás.



Há cerca de duas semanas, policiais civis de Goianira e militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis receberam denúncias de que um indivíduo teria ido ao Mato Grosso com a finalidade de escoltar uma grande carga de drogas, com a finalidade de abastecer Goianira e Anápolis.



De posse da qualificação de tal sujeito, as unidades policiais mencionadas passaram a realizar um grande trabalho de integração e investigação que culminou com a identificação do caminhão que seria utilizado no transporte das drogas. Desta forma, policiais do Mato Grosso, do Pará e de Goiás, além da PRF, passaram a varrer o perímetro de todas as rotas possíveis dos traficantes.



Assim, no final da tarde de sexta-feira (19), conseguiram abordar um caminhão com as mesmas características já na zona rural de Aragarças, tendo sido localizados aproximadamente 1 tonelada de supermaconha e haxixe. Foram conduzidos um maior e um menor à Decar, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.



Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243