/ / Policiais do BPMRv (Barreira do Uru) prende traficante, apreende arma e drogas que seguia para Faina e Nova Crixás

A barreira da Polícia Rodoviária na GO 070 Km 113 (Barreira do Uru) no municipio de Goiás-GO, sempre de prontidão nas averiguações do tráfego de veículos, principalmente na observância daqueles que manifestam atitudes suspeitas com possibilidades de envolvimento com o tráfico de drogas.



Foi assim que os homens da lei ao cumprirem o seu dever, visualizaram um veículo Fiat/Siena para o qual deram ordem de parada, e no mesmo instante o motorista se assustou e teve atitudes para uma possível fuga do local.

Tudo isso aconteceu na noite de 19/02/2021, a equipe do 2° BPMRv/BFF de Goiás composta pelos Sgts Roberto, Jesus, Gonçalves, Alves e Cb Magno. Naquele momento durante abordagem, e posteriormente a busca pessoal e veicular, os policiais encontraram um revolver Taurus calibre 38 sem munição e 10.041 kg de cannabis sativa (maconha).



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem de 38 anos disse que vinha de Goiânia, tinha como destino as cidades de Faina e Nova Crixás, e trabalhava como motorista de UBER na capital.



Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao condutor do veículo, o qual foi conduzido à DP da Cidade de Goiás-GO, para as providências legais cabíveis.





No cumprimento de suas funções o destacamento da Barreira do Uru disponibiliza um telefone para o qual pode ser feitas comunicação das Ocorrência: (62) 9 8578-8783



Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO-3243









