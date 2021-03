/ / Políciais do 6º BPM prendem jovem de 18 anos por tráfico de drogas na Cidade de Goiás

Uma viatura da PM composta pelos Sgto. Lasliane, Sgto. Dantas, Cabo André, Sd. Gilmar, que pertencem ao 6° Batalhão - Cidade de Goiás, prenderam um jovem de 18 anos, por tráfico de drogas no início da noite de ontem, 28 de fevereiro de 2021.



Após denúncia de que havia um veículo com três pessoas em atitude suspeita, os militares fizeram o acompanhamento e o abordaram na GO-O70 próximo ao trevo de Mossâmedes-GO e, após busca pessoal e veicular foi encontrado com um dos ocupantes, cerca de 900 gramas de substâncias análoga a maconha.



Diante dos fatos, o autor foi encaminhado a delegacia de polícia civil da Cidade de Goiás e autuado pela prática criminosa.





Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243