/ / / Policiais da CPE (4º CRPM) prende traficante de 20 anos rondando armado pelo centro da Cidade de Goiás

Uma equipe da CPE que pertence ao 4º CRPM, em patrulhamento pelas ruas da Cidade de Goiás se depararam com um veículo na Av. Beira Rio, na proximidade da prefeitura municipal, diante das atitudes passíveis de averiguação, os policiais abordaram o veículo que aparentemente só tinha o condutor. Mas ao se aproximar perceberam que havia um passageiro escondido deitado no banco de trás.



Ao proceder a abordagem ao condutor, constataram se tratar de um motorista de UBER de Goiânia, que segundo ele foi contratado apenas para trazer o passageiro até Goiás, e afirmou não conhecer o mesmo nem o que ele portava. Diante do fato comprovado o mesmo foi liberado.



Mas ao proceder a busca no passageiro que, ao ver a viatura deitou-se escondendo no banco de trás, encontraram na cintura deste um revolver marca Taurus especial calibre 38 e ainda um tablete de substância análoga a maconha, pesando 643 gramas.



Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem de 20 anos de idade e o conduziram ao DP da Cidade de Goiás, para que fosse lavrado o flagrante. O rapaz foi enquadrado nos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso não permitido (art. 14 da lei 10.826/03) e pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06).



Posteriormente o indivíduo foi encaminhado ao presídio local.

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243