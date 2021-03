/ / Polícia Militar prende autores de vilolência doméstica na área do 6º BPM - Cidade de Goiás e em Morro Agudo

Violência na Cidade de Goiás Violência na Cidade de Goiás



Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por ameaça e violência doméstica a familiar na tarde de ontem (11/03/2021), na cidade de Goiás. Acionados por meio do 190, a equipe deslocou ao endereço para averiguar a denúncia de uma mãe que alegou que o filho estava destruindo móveis e eletrodomésticos da casa e ainda ameaçando a irmã de morte.



No local, os policiais confirmaram a veracidade dos fatos e diante da situação, o autor foi encaminhado a delegacia de polícia civil da cidade de Goiás e autuado pelas práticas criminosas.



Vilolência em Morro Agudo



No mesmo dia, polícias da 2° Cia, prenderam um homem de 39 anos por Violência Doméstica e Violação de Domicílio na cidade de Morro Agudo. A vítima acionou os militares narrando que seu ex-companheiro havia invadido sua residência, ameaçando-a de morte.



Com medo ela se trancou dentro de casa com suas filhas menores de idade. Imediatamente a equipe deslocou ao endereço, contudo, o portão estava trancado, desse modo, transpuseram o muro, momento em que depararam-se com o suspeito.



Assim, o autor foi abordado a Luz do Procedimento Operacional Padrão, e em seguida encaminhado para delegacia de polícia civil de Itapuranga e autuado pelas práticas criminosas.





Fonte 6º BPM

Por Gessy Chaves

Jornalista







MT/GO-3243

