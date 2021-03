/ / Polícia Civil e CPE - Goiás prendem possíveis autores do assassinado no centro da Cidade de Goiás

A Polícia Civil em conjunto com a CPE/6° BPM - Companhia de Políciamento Especializado prendeu os possíveis autores do assassinato que ocorreu na Rua Americano do Brasil.



De acordo com a Polícia Civil, ''a ação ocorreu conjunta com a CPE, e resultou na identificação do veículo possivelmente utilizado na morte de Maycon Willian Ferreira Camelo Pinto, vulgo dodô, ocorrida na madrugada de 21 de fevereiro deste ano.



Em virtude do que foi apurado, a Polícia Civil representou pela prisão temporária de dois dos suspeitos, o que foi autorizado pelo Poder Judiciário. Um dos suspeitos foi preso pelo CPE na zona rural da cidade no dia 01/03, cumprindo o mandado de prisão temporária, e o outro também já com mandado de prisão, se apresentou na Delegacia.''



Segundo o Delegado Dr. Gustavo, ''perícias estão sendo realizadas, inclusive a comparação de amostra genética dos suspeitos com os encontrados no capacete utilizado pelo suspeito durante os disparos (DNA), para confirmação se ambos estão foram autores dos disparos que matou Willian. Ou se teriam conduzido o veículo possivelmente utilizado no crime''.



Além disso, ''as investigações continuam no sentido de identificar quem seria o mandante do crime e qual a motivação, pois tal circunstância até o momento não foi totalmente esclarecida. O prazo da prisão temporária dos suspeitos é de 30 dias, mesmo prazo para finalização do inquérito, quando, caso confirmado o envolvimento deles no crime, poderá ser convertida em prisão preventiva''. Acrescentou.



Ainda de acordo com o Delegado Dr. Gustavo ''em seus depoimentos, ambos negaram qualquer envolvimento no crime. Vale ressaltar que um dos suspeitos já responde a inquérito por homicídio e o outro não tem passagem pela polícia''.

About Grupo GBC

RELATED POSTS

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO3243