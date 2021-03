O município de Goiás está entre os 4 aprovados no Projeto InovaJuntos da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e terá a oportunidade de cooperação internacional representando toda a região Centro-Oeste.

Ontem dia 29 de março, o Prefeito Aderson Gouvea, juntamente com a Secretária Municipal das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Profª Iolanda de Aquino e o coordenador do Gabinete de Planejamento, Sr. Renan de Barros, participaram do evento de Lançamento do Projeto InovaJuntos promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) de Portugal e o financiamento da União Europeia.



Participaram do processo 47 candidaturas na segunda etapa e o Comitê julgador fez todas as entrevistas de forma remota.



Para a classificação, foram levados em consideração oito critérios como: relação com o grupo temático; caráter inovador; relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana; metodologia de monitoramento e avaliação; meios de informação e comunicação; resultados e impactos; capacidade de adaptabilidade e replicabilidade; e relação com os valores transversais do projeto.



De acordo com o site de Notícias da CNM, essa ação tem como objetivo “fortalecer o desenvolvimento urbano por meio do fomento da inovação nas políticas públicas e contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana (NAU)” e “fomentar a inovação nas políticas públicas, por meio da interação e de troca de experiências e aprendizados entre os selecionados”.



Os quatro selecionados foram:

No grupo temático 01 - Desenvolvimento e Inovação: Município de Santarém, no Pará. preenchendo também a vaga da região Norte;



No grupo temático 02 - Desenvolvimento Territorial e Consórcios: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí (CISAMVI), preenchendo a vaga da região sul.



No grupo temático 03 – Cidades Verdes e Mudanças Climáticas: Município de Feliz Deserto, em Alagoas, preenchendo a vaga da região Nordeste;



No grupo temático 04 - Espaços Inclusivos e Inovação Cultural e Social: Município de Goiás, que leva o mesmo nome do Estado, preenchendo também a vaga da região Centro-Oeste.







Para o Prefeito Aderson Gouvea (foto), “estar entre os quatros municípios é uma grande honra para apresentar a realidade do município que foi a primeira capital do Estado de Goiás, é considerado o berço da cultura goiana, a luta pelo direito à terra, tendo 24 assentamentos e sendo Pólo Universitário, com a UFG/UEG e IFG.



Nossa Gestão, irá, com essa troca de experiências promovida pela CNM, aprender muito e poder avançar nas políticas públicas para garantir ao nosso povo o bem-estar social que tanto almejamos.

O Município de Goiás já traz um bagagem de Projetos executados na Gestão da Prefeita Selma, principalmente na equidade de gênero, que inclusive um deles recebeu um prêmio Internacional pela boa prática do CEAM – Centro Especializado de Atendimento às Mulheres, e poder garantir ao povo do município mais um espaço inclusivo com a “Casa dos Direitos Humanos”, como um espaço de inovação cultural e social firmado com essa parceria de cooperação triangular reforça cada dia mais nosso compromisso e responsabilidade com os resultados desse importante Projeto, como já dizia Dom Tomás: ‘direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé’.”





Fonte e Fotos: Prefeitura de Goias

Por Gessy Chaves

Jornalista MT/GO 3243

