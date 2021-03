/ / O Dia Internacional da Mulher e o o papel da Cidade de Goiás para proteção delas

Hoje no dia 8 de março é comemorado o dia internacional da mulher, data que além de comemorativa é política, marcando a luta contra a desigualdade e violências sofridas diariamente por muitas. Sua primeira comemoração se deu ao fato de que em 20 de fevereiro de 1909, quando em Nova York ocorreu uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. Daí entitulou-se este dia como o Dia Internacionaldas Mulheres.



Entre as conquistas nacionais, o Brasil comemora a Lei Maria da Penha, em vigor desde o dia 7 de agosto de 2006, com o intuito de proteger a mulher da violência doméstica, psicológica e familiar. A lei possui tal nome para honrar a luta da farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor condenado.



Goiás pelas mulheres



A Cidade de Goiás conta com a Patrulha Maria da Penha, para casos de violência doméstica e abusos, e com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), espaço especializado para a proteção, orientação e apoio, principalmente às mulheres que estejam em situação de violência doméstica.



Nele, são prestados atendimentos social, psicológico e jurídico. O atendimento padrão é composto de acolhimento, orientação e encaminhamento à Rede de Atenção. O espaço conta com acervos temáticos de livros, revistas e artigos científicos disponibilizados para a comunidade, estudantes, e pesquisadoras e pesquisadores.



Centro Especializado de atendimento à Mulher Brasilete Ramos Caiado – CEAM 62 3371-2784



Patrulha Maria da Penha 62 9 9910-6389



Fórum de Políticas Públicas para Mulheres 62 3371-2784



Polícia Militar: 190



Polícia Civil: 62 3371-7306



Disque Denuncia: Central de Atendimento à Mulher: 180

Por João Felix ASCOM - CNN

About Grupo GBC