/ / Notas do ENEM 2020 encontram-se disponíveis hoje e UFG da Cidade de Goiás disponibiliza 290 vagas

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão disponíveis para consulta por meio da Página do Participante ou do aplicativo. Para acessar as notas, os estudantes devem entrar nessa página com o número do CPF e a senha cadastrada no momento das inscrições. Caso tenha perdido sua senha, você pode recuperá-laAos alunos treineiros, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio, os resultados estarão disponíveis no dia 28 de maio, data também que será publicado o espelho das redações. As provas impressas foram aplicadas em 17 e 24 de janeiro, e as digitais, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro deste anoA Universidade Federal de Goiás (UFG) em seu campus localizado na Cidade de Goiás, conta com ao todo 290 vagas disponíveis para ingresso através do Sisu. Dentre as vagas, 50 vagas para o curso de Administração, 30 vagas para o curso de Arquitetura e Urbanismo, 60 vagas para Direito, 50 vagas para Filosofia - Bacharelado e 50 vagas para Filosofia - Licenciatura e 50 vagas para Serviço Social.