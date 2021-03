/ / No DF, Caiado visita União Química e participa de encontro de governadores com presidente da Câmara

ra



O governador Ronaldo Caiado visita, nesta terça-feira (02/03), às 11h, as instalações da empresa farmacêutica União Química, a responsável no Brasil pela produção da vacina Sputnik V, da Rússia.



Após a visita, Caiado participa de almoço com governadores na residência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.



Quando: Terça-feira (02/03)

11h - Visita às instalações da União Química Farmacêutica Nacional S.A.

Onde: Polo de Desenvolvimento JK, Trecho 1, sem número - Santa Maria (DF)



13h30 - Almoço dos governadores com deputado federal Arthur Lira

Onde: Residência oficial da Presidência da Câmara dos Deputados - Setor de Habitações Individuais Sul QI 12 - Lago Sul, Brasília (DF)





