/ / Na Cidade de Goiás, faixas “Fora Bolsonaro” são expostas em pontos turísticos em manifestação pacífica

Nos principais pontos turísticos e populares da Cidade de Goiás, faixas com os dizeres “Fora Bolsonaro Genocida” foram colocadas em forma de manifestação pacífica, com a assinatura do Fórum Popular da Cidade de Goiás. Posicionadas na Ponte da Casa de Cora Coralina, Praça do Chafariz, Praça do Coreto, na entrada da Cidade de Goiás, Mirante da Rodovia GO-070 e a ponte da GO- 070, a manifestação causou desconforto e questionamentos por parte da população vilaboense, que questiona a legalidade do uso de locais públicos.

A mobilização, segundo a própria organização, busca mostrar o descontentamento perante a gestão de Jair Messias Bolsonaro frente a pandemia do Covid-19, usando como referência a taxa de mortes pela infecção, que alcançaram nas últimas 24 horas a triste marca de 3.251 brasileiros. Devido a essa ação fazer parte do Dia Nacional de Mobilização Fora Bolsonaro e Contra a Reforma Administrativa, nesta quarta-feira (24) outros municípios contaram também com o posicionamento de faixas em pontos de visibilidade e circulação.



Nas redes sociais, existe uma polarização entre o posicionamento a favor e contra a manifestação, onde argumentam a favor da liberdade de expressão e posicionamento pacifico, mas questionam a legalidade e necessidade da manifestação, pelo uso de espaços públicos, onde cobram um posicionamento da prefeitura da cidade.







Por João Felix

