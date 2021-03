/ / Na cidade de Goiás estátua de Cora Coralina é ocultada por medida de segurança contra covid-19

A estátua de Cora Coralina está, a partir desta quarta-feira, ocultada da população e de turistas. Devido ao grande fluxo de turistas - e até moradores da cidade - que entravam em contato com a estátua, a abraçando e tocando, a réplica feita de cobre em tamanho real da poetisa foi envelopada de forma que sua estrutura permaneça segura, mas impossibilitada de tirar fotos com a mesma.



O Covid-19 pode permanecer durante horas nas superfícies, com alta possibilidade de contágio. Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, até terça-feira (3/3) a Cidade de Goiás havia contabilizado 668 casos confirmados, com 22 óbitos até o momento e lotação máxima nas UTI para covid no HSPA. A cidade está hoje entre as 235 cidades goianas consideradas em nível de calamidade da pandemia pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).



Ponto turístico



A estátua de Cora Coralina feita pelo artista plástico goiano, Cleider José de Souza é localizada em frente a sua casa-museu, feita em bronze com 1,5 metro, a representação real da poetisa. O processo de criação do artista partiu de um protótipo, a partir de maquete visual em 3D e usando fotos de Cora Coralina para auxiliar na criação. Ao todo, o trabalho levou cerca de dois meses para ser feito.





