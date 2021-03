/ / Na Cidade de Goiás e mais 6 cidades, Polícia Militar apreende drogas, armas e munições

A Polícia Militar de Goiás retirou das ruas mais de 36 quilos de drogas, durante as diferentes ações realizadas entre a tarde desta terça-feira (16/03) e madrugada de quarta (17/03). Nesse período, também foram apreendidas seis armas de fogo, diversas munições e objetos roubados/furtados. Pelo menos 9 pessoas foram presas em flagrante. As principais ocorrências foram registradas na capital, na Cidade de Goiás, em Aparecida de Goiânia, Trindade, Rio Verde, Mineiros, Formosa.



Em uma das diligências, equipes do 13º Batalhão da PM prenderam um homem, em Goiânia, com uma submetralhadora de alto poder de fogo. Os militares chegaram ao suspeito, no Setor Green Park, após uma denúncia anônima. Durante buscas na casa do indivíduo, foi encontrada a arma de fogo calibre 9mm, escondida em um dos quartos. Também foi apreendido com ele cerca de 1 quilo em porções de maconha e uma balança de precisão.



Os policiais apuraram que o equipamento seria decorrente de um acordo entre fações criminosas de Goiás e do Pará, para possíveis atentados contra agentes da segurança pública goianos. Ao final da ocorrência, o indivíduo faccionado, de 23 anos, foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado, junto ao material apreendido, para a Central Geral de Flagrantes (CGF) da capital.



Durante outra ação, em Goiânia, militares do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) realizaram a detenção de um homem, suspeito de comercialização de entorpecentes. O indivíduo foi abordado pelas equipes no Residencial Lírios do Campo e com ele, foram encontrados 7 quilos de drogas e uma balança de precisão. O suspeito já possuía outros antecedentes criminais por tráfico de ilícitos e foi levado à CGF, para as demais providências legais.



Em Mineiros, no Sudoeste goiano, militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE) apreenderam 21 tabletes de maconha. Duas pessoas, de 24 e 25 anos, foram presas. A ocorrência teve início quando as equipes receberam denúncia anônima, informando sobre um possível ponto de venda de entorpecentes no município. Imediatamente, os policiais foram até o local e abordaram uma mulher. Ela confessou que guardava as drogas para outro indivíduo, também identificado. A dupla possuía passagens por receptação e adulteração de veículo e foi encaminhada à Delegacia da região.



Também no combate ao tráfico de drogas, policiais do Batalhão de Choque apreenderam três tabletes de pasta base de cocaína, em Aparecida de Goiânia. As equipes realizavam patrulhamento, quando avistaram um indivíduo, no Setor Jardim Bela Vista, em atitude suspeita. Após buscas no veículo e casa do homem, foram encontrados os ilícitos, munições e três armas de fogo, incluindo uma garrucha calibre 38, de fabricação caseira, uma garrucha calibre 32 e uma espingarda calibre 22. O indivíduo foi conduzido ao 4º Distrito Policial da cidade.





Comunicação Setorial – Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO)