/ / / Inscrições para CNH Social terminam na próxima semana

Os interessados em conseguir gratuitamente a permissão provisória para dirigir, adicionar ou mudar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação devem ficar atentos. Termina na próxima semana, dia 17, o prazo de inscrição para quem deseja concorrer a uma das 3 mil vagas que estão sendo oferecidas na terceira etapa do programa CNH Social.



Implantado pelo Governo de Goiás, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), o programa oferece à população de baixa renda a oportunidade de tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site www.detran.go.gov.br.



Para se inscrever é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos, saber ler e escrever e possuir cadastro ativo nos programas sociais do governo federal (CadÚnico). O interessado deve acessar o site www.detran.go.gov.br, clicar na aba “CNH Social” e preencher o formulário com as informações solicitadas.



Cada pessoa poderá se candidatar em apenas uma das modalidades do programa, dividido em Estudantil, Urbana e Rural. Os contemplados recebem isenção de taxas como inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico. Por meio de parcerias com os Centros de Formação de Condutores (CFCs), são oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes gratuitos.







