/ / IBGE abre vagas 28 para a Cidade de Goiás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre processo seletivo simplificado para preencher vagas em todo o país, na Cidade de Goiás são destinadas 23 para os cargos de Recenseador(a) cujo candidato deve possuir nível fundamental completo, 4 para Agente Censitário Supervisor 1 vaga para Agente Censitário Municipal para candidatos com ensino médio concluído.As inscrições estão abertas desde 19 de fevereiro e permanecem até o dia 15 de março, encerrando-se então na próxima segunda-feira. A remuneração para Agente Censitário Supervisor é estabelecida em R$1.700 e para Agente Censitário Municipal R$2.100, enquanto o cargo de recenseador(a) recebe por produtividade. A taxa de inscrição para cargos de nível médio é de R$39,49, e para nível fundamental R$25,77, feitas de forma digital e podem ser pagas em qualquer banco ou pela internet.As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para Agentes e no dia 25 de abril para recenseadores, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19 como distanciamento entre candidatos e uso de proteção facial. Por se tratar de um processo simplificado, a lista de aprovados será divulgada em 27 de maio.Dúvidas entre em contato com João Pedro Morais, Coordenador do IBGE em nosso município. WhatsApp (62) 99359-8917