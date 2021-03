/ / / / Governo de Goiás prorroga prazo para pagamento do IPVA 2021 com placas de 1 a 5

Contribuintes com placas de 1 a 5 terão até agosto para quitar imposto. Decisão faz parte do conjunto de medidas para amenizar impactos financeiros da Covid-19. “Aqueles que estão com dificuldades neste período de restrições, que ocorrem em todo o país, terão um respiro com essa opção de adiamento”, destaca o governador Ronaldo Caiado



Por determinação do governador Ronaldo Caiado, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi prorrogado pela Secretaria de Estado da Economia para os motoristas que têm veículos com placas finais de 1 a 5, devido aos impactos econômicos da pandemia da Covid-19. “Aqueles contribuintes que estão com dificuldades neste período de restrições, que ocorrem em todo o país, terão um respiro com essa opção de adiamento” , frisou Caiado.



Os novos prazos para quitar o imposto variam de acordo com o número final da placa do veículo. O pagamento da terceira parcela ou parcela única foi transferido para 5 de agosto para os veículos com placas finais 1, 2, 3, 4 e 5. Antes, esse grupo tinha vencimentos entre março e julho. Os mais beneficiados foram aqueles contribuintes que teriam de pagar a cota única neste mês de março, já que ganharam mais tempo para se organizarem financeiramente.



Os motoristas que optaram pelo parcelamento também terão o benefício. A primeira parcela para as placas finais 4 e 5 foi prorrogada para 7 de junho. Anteriormente o vencimento estava programado para abril e maio. Já a segunda parcela para o grupo de final 3, 4 e 5 foi prorrogada para 6 de julho. No calendário anterior, elas estavam agendadas para abril, maio e junho, respectivamente.



A superintendente de Política Tributária, Renata Noleto, ressalta, no entanto, que o contribuinte já pode pagar o imposto, se quiser. Para isso, basta emitir o Documento de Arrecadação (Dare) diretamente no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-Goiás). O pagamento pode ser feito em qualquer banco, inclusive, de forma on-line. “A medida é para dar mais tempo para quem não pode pagar neste momento. Quem já se programou e deseja quitar o imposto, só imprimir o Dare”, assinalou.



Essa é a segunda vez que o governador prorroga o imposto durante a pandemia, a primeira foi em março de 2020. A instrução normativa da secretária de Economia, Cristiane Schmidt, já foi assinada e encaminhada para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). O pagamento do licenciamento anual do veículo ao Detran, que ocorre com a última parcela do IPVA, também foi alterado.



