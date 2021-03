/ / / Governo de Goiás promove vacinação das forças de segurança começa 2ª-feira

Na segunda-feira, dia 29, terá início a vacinação da Covid-19 no pessoal das forças de segurança de Goiás. A imunização começará pela faixa etária de 55 anos ou mais. Sobrando doses, ou chegando mais remessas do imunizante no Estado, a faixa etária irá se reduzindo gradativamente, até alcançar toda da tropa.



O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 25, pelo secretário de Segurança Pública (SSP-GO), Rodney Miranda, durante entrevista concedida ao programa Boa Noite Goiás. Conforme ele, a determinação do governador Ronaldo Caiado é imunizar todos integrantes das forças de segurança. Primeiro, serão aqueles que atuam na linha de frente. Depois, os servidores administrativos, que devido à questão da contaminação do pessoal nas corporações, estão indo para a linha de frente junto com os demais.



O titular da SSP-GO disse ter recebido “com satisfação” o anúncio do governador de destinar 5% das novas remessas da vacina para imunizar os servidores da área de segurança que atuam no Estado, não só aqueles estaduais (das Polícias Civil, Militar, Técnico Científica e Corpo de Bombeiros), mas também das coirmãs federais (Polícias Federal e Rodoviária Federal) e os integrantes das Guardas Municipais.



Demanda



O secretário declarou que esta era uma demanda da Segurança Pública. Recentemente, a Pasta elaborou documento endereçado à Secretaria de Estado da Saúde, que por sua vez encaminhou ao Comitê Gestor de Combate à Covid. Nele foi colocada, tanto a obrigatoriedade da presença do pessoal, no dia a dia nas ruas, para realizar o trabalho de combate à violência, como também para apoiar a política de isolamento social de enfrentamento à Covid-19.



“Conseguimos sensibilizar o Comitê Gestor. E tivemos o apoio incondicional do governador Ronaldo Caiado, que sabe da importância das nossas forças de segurança também no combate à pandemia”, destacou. Segundo Rodney Miranda, no próximo lote de vacina serão destinados ao pessoal da segurança cerca de 6 mil doses. A expectativa do secretário é que, até o final de abril ou em maio, todos da linha de frente (do combate à Covid) estejam vacinados.





Foto: Sagresonline

Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

