/ / / Governo comunica o encerramento das inscrições para a 3ª edição do Programa CNH Social

As inscrições para a 3ª edição do Programa CNH Social se encerram em dois dias. Verifique em qual modalidade se encaixa e faça a inscrição até quarta-feira (17/03). Mas corra porque o tempo está acabando.



Podem participar pessoas acima de 18 anos que saibam ler e escrever e tenham cadastro nos programas sociais do governo federal ativo (CadÚnico). Para se candidatar a uma das vagas, basta acessar o site www.detran.go.gov.br, clicar na aba “CNH Social” e preencher o formulário com as informações solicitadas.



O resultado das inscrições - bem como a matrícula online - estará disponível no dia 23 de março exclusivamente no site do Detran-GO.





Por Gessy Chaves

Jornalista









MT/GO 3243

