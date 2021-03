/ / Governador Ronaldo Caiado manifesta pesar pela morte do ex-prefeito de Anápolis, Adhemar Santillo

Foi com imenso pesar que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento do ex-prefeito de Anápolis, Adhemar Santillo, nesta terça-feira (09/03). Infelizmente, ele não conseguiu resistir às complicações da Covid-19.

Natural de Ribeirão Preto (SP), mas radicado em Goiás, Adhemar construiu em nosso Estado uma relevante trajetória política. Irmão do ex-governador Henrique Santillo, foi deputado estadual e federal, e administrou o município de Anápolis, minha cidade natal, por dois mandatos.



Além da atuação expressiva na política, Adhemar, que estava com 81 anos, era empresário, radialista e proprietário da Rádio Manchester, sediada em Anápolis.



Nacionalmente, ganhou o reconhecimento pela importante liderança no processo de redemocratização do Brasil, ao lado dos irmãos Henrique e Romualdo Santillo.



Ao partir, deixa saudades e um legado de lutas em favor da democracia que não será esquecido.



Nesse momento de imensa tristeza, deixo minha solidariedade à esposa, ex-deputada Onaide Santillo, seus filhos, demais familiares e amigos. Que Deus em sua infinita bondade possa consolar o coração de todos.





Ronaldo Caiado

Governado de Goiás

