/ / Goiás recebe 76 mil doses da CoronaVac às 01h30 da manhã desta quarta-feira (03/03)

O Governo de Goiás recebe, às 01h30 da manhã desta quarta-feira (03/03), mais 76 mil doses da vacina CoronaVac, da chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Após desembarque em voo comercial no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, os imunizantes seguirão para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, na capital.



Esse quantitativo será utilizado na imunização de 38 mil pessoas, uma vez que a outra metade será reservada para aplicação da segunda dose.



As doses são destinadas para finalizar a vacinação dos goianos com idade superior a 79 anos, mantendo a determinação do governador Ronaldo Caiado de priorizar a população idosa.



Caso os municípios já tenham imunizado todas as pessoas deste grupo, a orientação é que, gradativamente, reduzam a faixa etária.



Após conferência da quantidade de doses enviadas pelo governo federal, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) inicia, ainda nesta quarta-feira, a distribuição para todas as 18 Regionais de Saúde, que repassarão as vacinas aos municípios.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO - 3243





