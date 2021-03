/ / Em vídeo Aderson Gouvea diz que vai acompanhar decreto estadual e deve fechar por 14 dias o comércio na Cidade de Goiás

A Prefeitura Municipal de Goiás em comunicado oficial do Prefeito Aderson Liberato Gouvea nesta quarta-feira 17/03 deixou claro que a cidade deverá seguir o decreto do Governador Ronaldo Caiado do publicado no dia 16/03.





Uma reunião com todo sua equipe e o Comitê de enfrentamento a COVID-19 foi convocado pra esta quinta-feira as 10:00h da manhã pra então decidirem sobre o acompanhamento do decreto estadual.





Um novo decreto municipal deverá ser publicado ainda nesta quinta-feira e substitui o outro em vigor que finalizaria dia 22. Porém com as novas normas do decreto estadual que institui o revesamento 14x14: 14 dias fechado e 14 dias aberto.



Portanto a partir desta sexta-feira, dia 19, a Cidade de Goiás segue o Decreto Estadual que estabelece que todos os municípios na situação de calamidade estão proibidos de flexibilizar as medidas restritivas.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

