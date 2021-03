/ / / / Elenita da Mata, mãe da Vereadora Elenízia da Mata perde a luta contra a covid-19 na Cidade de Goiás

O Classifique News vem comunicar que faleceu na tarde de hoje (18/03), no Hospital São Pedro na Cidade de Goiás, a senhora Elenita da Mata de Jesus com 55 anos, mãe de Elenízia da Mata, Vereadora da antiga capital.



A vereadora havia comunicado publicamente no dia 13/03 que seus pais Ismael e Elenita e o irmão Jonathan haviam contraido a doença em Matrinchã, e que sua mãe teve um quadro de piora e estava vindo para ser internada na Cidade de Goiás.



O Secretário Municipal de Saúde, Marcos Elias, expressou seus sentimentos ao falar das percas irreparáveis para as famílias, ''Muito triste esse momento que estamos vivendo, pessoas próximas, queridas, estão sendo ceifadas pela COVID-19, a mãe de nossa querida vereadora Elenízia deu entrada no hospital São Pedro no sábado, dia 13/03, com cerca de 40% de comprometimento dos pulmões, a princípio foi admitida na enfermaria covid e no dia seguinte evoluiu para internação em UTI. Perca irreparável para os familiares, amigos e todos nós. Infelizmente essa guerra não está sendo fácil. Precisamos cada vez mais estarmos juntos para combater esse mal.''



O secretário Marcos Elias notificou também hoje o falecimento no HSPA de Zélia Mendes Marques

69 anos, mãe do conhecido Professor Kleber, e em suas palavras disse que ''eu me solidarizo com os familiares dos 24 óbitos que ocorreram em Goiás''.



Embora moradora da cidade de Matrinchã-GO, Elenita estava internada no HSPA desde o dia 13/03, posteriormente encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva e hoje infelizmente veio a perder essa luta contra a COVID-19. A cidade de Goiás, que é sede do CISRIVA (Consórcio Intermunicipal de Saúde), dispõe de leitos de UTI para atender a Regional Rio Vermelho de Saúde, sendo esse óbito computado para a cidade de Matrinchã.



O boletim epidemiológio da Prefeitura Municipal de Goiás trás hoje 24 óbitos pela pandemia da COVID-19.



A equipe e toda a família Classifique News e Novagraf expressam seus sinceros sentimentos pelas percas que todos tem sofrido nesse período difícil de pandemia enfrentado, pedimos a Deus que traga refrigério para os entes queridos nessa hora de dor.





About Grupo GBC

RELATED POSTS

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243