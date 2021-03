/ / Cora e Goiandira estará entre as cinco homenageadas em março pelo Governo do estado relativo ao mês da mulher

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), preparou uma programação especial para homenagear as mulheres durante o mês de março. A homenagem será feita por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS), que selecionou cinco produções especiais sobre mulheres que marcaram a história do Estado: a escritora Regina Lacerda, a poetisa Cora Coralina, a artista e pintora Goiandira do Couto, a pianista Belkiss Spenzieri e a escritora Nice Monteiro Daher.Os vídeos serão postados semanalmente nas redes sociais e no canal do Youtube da Secult Goiás e fazem parte das comemorações pelo Dia da Mulher, celebrado no dia 8 de março.A superintende do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, Tânia Mendonça, explicou como a equipe selecionou as homenageadas.Todas as produções foram resgatadas do arquivo do MIS e, segundo Tânia, as próprias artistas fizeram parte da história do museu, como Belkiss, que foi grande incentivadora do local, doando itens preciosos do seu acervo, além de sempre acreditar e respaldar os projetos da unidade.A superintende explica também que a publicação dos vídeos tem um sentimento e importância ainda maior devido ao atual momento em que vivemos., declarou.