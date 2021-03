/ / Com novo decreto, Vapt Vupt em Goiânia e Região Metropolitana altera funcionamento em algumas unidades a partir desta segunda-feira (1°/03)

Com as novas determinações dos municípios da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) para restringir as atividades como forma de combate à Covid-19, novas regras para atendimento no programa Vapt Vupt serão adotadas. Na capital, apenas uma unidade não abrirá neste primeiro momento. Os serviços estarão disponíveis nas agências localizadas nos shoppings Araguaia, Buena Vista, Bougainville, Cerrado, Cidade Jardim, Lozandes, Mangalô, Passeio das Águas, além de Campinas, Praça da Bíblia e do Vapt Vupt Praça Cívica (Palácio Pedro Ludovico).



Em Aparecida de Goiânia, todas as unidades vão permanecer abertas para atendimento de serviços agendados. Trindade disponibilizará atendimentos nas duas agências do município. A população de Bela Vista, Inhumas, Nerópolis e Senador Canedo terá também funcionamento normal das atividades do Vapt Vupt.



Serão mantidos os serviços presenciais que já estavam sendo oferecidos à população, como emissão de Identidade e atendimentos relacionados ao Detran, Ipasgo, e solicitação de seguro desemprego, por exemplo. Para ser atendido, o usuário deve previamente agendar a solicitação por meio do portal www.vaptvupt.go.gov.br.



Os usuários que tinham agendado algum serviço na única unidade do Vapt Vupt onde o atendimento foi completamente suspenso pode buscar em qualquer agência que esteja funcionando, munido do comprovante do dia e horário marcados. O cidadão deve verificar se o serviço que ele precisa está disponível no posto de atendimento para o qual vai se dirigir.



Apenas uma unidade de Goiânia não vai funcionar de imediato, mas está sendo verificado junto ao estabelecimento que abriga a agência do Vapt Vupt, a possibilidade de reabertura nos próximos dias.



Funcionamento Vapt Vupt



As unidades do Vapt Vupt seguem todos os protocolos para a segurança e saúde dos servidores e dos usuários, como o uso obrigatório de máscaras no interior das agências, a disponibilização de álcool em gel 70% e a sinalização nas cadeiras e baias para assegurar o afastamento social.



Campos Belos



A unidade de Campos Belos também estabeleceu novas regras de isolamento social, e os atendimentos da agência localizada na cidade estão interrompidos a partir de segunda-feira (01/03) por sete dias.



Os usuários que tinham agendado algum serviço no Vapt Vupt do município deverão aguardar o período de flexibilização para realizarem a marcação de um novo atendimento presencial a partir do retorno das atividades.



Os municípios que estabelecerem novas regras de isolamento social, em que as autoridades de saúde incluírem a suspensão dos atendimentos como medida essencial para redução da propagação do vírus, terão as atividades do Vapt Vupt suspensas parcial ou totalmente.





