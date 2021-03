/ / / Cidade de Goiás segue vacinação em sua 7° etapa para idosos de 68 anos

A partir de terça-feira (30/03), o município de Goiás iniciará a campanha de vacinação para o grupo de idosos a partir de 68 anos de idade, cumprindo então a sétima etapa de vacinação prevista no calendário vacinal. Assim como nas outras etapas, para solicitar a imunização é preciso entrar em contato com Unidade Básica de Saúde da sua região ou com algum Agente de Saúde para agendar a sua vacinação, que está sendo feita a domicílio.



Com 795 casos confirmados de Covid-19, o município permanece em decreto de distanciamento social, com escalonamento de comércios e toque de recolher. Entretanto, todos os leitos de UTI e Enfermaria estão ocupados, sendo 02 pacientes de Goiás estão internados na UTI para Covid e 05 pacientes de outros municípios. Enquanto na enfermaria, 02 pacientes de Goiás e 03 pacientes de outro município estão internados no Hospital São Pedro Alcântara.



No estado, segundo o levantamento oficial realizado pela SES-GO e divulgado nesta segunda-feira (19/02) apurou que foram aplicadas 453.949 doses das vacinas referente à primeira dose contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 121.060 pessoas. Esses dados são preliminares.



Procurem a Unidade Primária Respiratória (UPR) em caso de qualquer alteração no seu estado de saúde, ela funciona de segunda-feira a sexta-feira das 07h às 19h. Mais informações e denúncias através do número 3371-7750 todos os dias das 07h às 19h ou ligue 190.



Por João Felix ASCOM- CNN



