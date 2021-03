/ / / Cidade de Goiás recebe hoje 11/03 mais 160 doses, e Vacinômetro aponta 1458 doses aplicadas

A Cidade de Goiás recebeu no dia de hoje mais 160 doses da vacina contra a covid-19, completando até agora um total de 1790, entre a primeira (1260) e segunda dose (530).



A Prefeitura Municipal de Goiás, através de uma junção de dados da Secretaria da Saúde, conta agora com atualização diária de doses aplicadas de forma explicativa e transparente, sendo contabilizado até hoje quinta-feira (11) o total de 1458 doses, divididos entre a primeira e segunda aplicação nos 6 grupos prioritários até o momento.

O vacinômetro possui atualização constante de forma visual, informando desde a quantidade de vacinas recebidas até quais grupos foram vacinados com a primeira e a segunda dose. A imunização da população se dá extremamente necessária, juntamente com as medidas de distanciamento e prevenção da doença, visto que apenas hoje, foram contabilizados 10 casos de infecção e 7 leitos de UTIs ocupados na cidade. O município contabiliza então, com 711 casos desde o início da pandemia em 2020.

Cidades vizinhas como Faina e Mossâmedes, vacinaram um total de 480 e 380 doses respectivamente. Já o município de Goiás iniciou a vacinação do 6° grupo, e já alcança idosos de 80 a 84 anos, vacinando 225 pessoas com a primeira dose do imunizante. A vacinação vem sendo feita através do deslocamento de agentes de saúde até a residência do idoso que integra o grupo, bastando entrar em contato com o posto de saúde mais próximo, ou agendando com o seu respectivo agente de saúde.

Procure a Unidade Primária Respiratória (UPR) em caso de qualquer alteração no seu estado de saúde, ela funciona de segunda-feira a sexta-feira das 07h às 19h.Mais informações e denúncias através do número 3371-7750 todos os dias das 07h às 17h ou ligue 190.

Por João Pedro FelixASCOM CNN