/ / / Cidade de Goiás reberá mais 300 doses de vacinas nesta quinta 18/03, para pessoas acima de 75 anos

A Cidade de Goiás receberá, nesta quinta-feira (18/03) mais 300 doses da vacina Coronavac, somando agora um total de 1560 unidades da 1ª dose, sendo que já chegaram 530 unidades da 2ª dose. Ao todo, a Cidade somará 2090 unidades de vacinas entre a 1ª e a 2ª dose, destas, já foram aplicadas até agora 1219 da 1ª dose e 407 da 2ª dose, segundo o vacinômetro publicado pela Prefeitura Municipal. A foto acima foi o dia da chegada das primeiras doses na cidade.

De acordo com a Prefeitura Municipal através do Secretário Municipal de Saúde Marcos Elias,''essas vacinas serão destinadas agora às pessoas de 75 anos acima, as quais receberão as vacinas em casa, através dos agentes de saúde. Esse cuidado estamos tendo para que não exista aglomeração de pessoas na porta dos postos de saúde''.

As pessoas acima de 75 anos já poderão, a partir de amanhã (18), entrar em contato com a unidade de saúde da sua região para agendar o dia da sua imunização. Esse agendamento também pode ser feito através do agente de saúde que atende as residências.

O vacinômetro que é publicado diáriamente também trás os seguintes dados:

Idosos institucionalizados (Azilo) - 65 recebram 1ª dose e 63 já receberam a 2ª dose;

Trabalhadores da Saúde - 497 a 1ª dose e 213 já receberam a 2ª Dose;

Idosos acamados acima de 60 anos - 47 já recebram a 1ª e a 2ª dose;

Idosos acima de 90 anos - 100 recebram a 1ª Dose e 84 deles já recebram a 2ª Dose;

Idosos de 85 a 89 anos - 149 ja receberam somente a 1ª dose;

Idosos de 80 a 84 anos - 285 já recebram a 1ª dose;

Idosos de 77 a 79 anos - 76 pessoas recebram a 1ª dose.





Por Gessy Chaves

Jornalista







MT/GO 3243

About Grupo GBC