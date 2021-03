/ / / Cidade de Goiás perde Vereadora Preta da Saúde aos 40 anos, vítima da COVID-19

A Cidade de Goiás sofreu uma grande perca na manhã deste sábado (27/03), a Vereadora e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Goiás Geracinda Farias (Preta da Saúde), faleceu aos 40 anos vítima da COVID-19.



Geracinda estava internada na UTI do Hospital São Pedro D'Alcântara desde o dia 20/03 onde apresentava um quadro grave decorrente da infecção por COVID-19. Na noite de ontem (26/03), houve a informação que ela apresentava pequenas melhoras, correspondendo ao tratamento, entretanto, na manhã de hoje a Câmara Municipal de Goiás comunicou em suas redes sociais o falecimento da vereadora.



Geracinda Farias era enfermeira na Unidade Básica de Saúde da Colônia de Uvá e foi eleita vereadora nas eleições de 2020 pelo Partido Progressista com 443 votos, sendo a 2ª mulher mais bem votada.



Um cortejo será realizado na manhã deste sábado em homenagem a Vereadora Preta na Cidade de Goiás, em seguida o sepultamento acontecerá na Colônia de Uvá, lugar onde todos tinham extremo carinho devido ao trabalho na área da saúde que ela prestava no local.





A equipe e toda a família Classifique News expressam seus sinceros sentimentos pelas percas que todos tem sofrido nesse período difícil de pandemia, em especial neste momento aos familiares de Geracinda (Preta). Pedimos a Deus que traga refrigério para os entes queridos nessa hora de dor.



Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

