/ / / Cidade de Goiás agora tem multa pra quem descumprir toque de recolher após as 19h

Ainda sobre o novo Decreto nº 58 publicado no dia de hoje 13/03 pela Prefeitura de Goiás, com a tentativa de frear a contaminação pelo covid-19, O Prefeito Aderson Gouvea, juntamente com o Secretário de Saúde Marcos Elias e também com o Comitê de enfrentamento a COVID-19 trouxeram medidas mais duras, para quem descumprir o toque de consciência, ou ''toque de recolher''.

Veja o que diz o decreto:

Nada muda com relação a esse tópico, entretanto, o novo Decreto nº 58 trás multas impostas a quem descumprir o artigo 13, §3 e §7, que fala sobre o toque de consciência, que na verdade trata-se de um toque de recolher e que não poderá ser descumprido pela população da cidade (veja foto abaixo), à não ser que seja enquadrado no que diz respeito a pessoas que buscam ou prestam serviços e urgência/emergência, Líderes religiosos reconhecidos por religiosas; Trabalhadores de tele-entrega ou Profissionais da imprensa, sendo que todos tem que comprovar estar em exercício da função se forem pegos em circulação após as 19 horas.





Vale lembrar que os casos na Cidade de Goiás reduziram significativamente nos últimos 15 dias de decreto, e a coibição de movimentações à noite que possibilitam aglomeraçãoes de pessoas foram necessárias dar continuidade.





Com isso o Prefeito Aderson Gouvea consegue o objetivo de diminuir o fluxo de contaminação na cidade, embora os 5 leitos de UTI´s estarem 100% ocupados, 3 dos pacientes são de outras cidades sendo atendidos pelo CISRIVA (Consórcio Intermunicipal de Saúde).





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO3243

