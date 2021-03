/ / / Caiado reforça apelo aos municípios turísticos e à população para evitar aglomerações durante feriado da Semana Santa

Restrições são fundamentais para redução ou estabilização na taxa de ocupação dos leitos de UTI, que está em 94,8%, alerta governador. Prefeitos que participaram da reunião virtual garantem que vão colaborar com medidas de distanciamento social. Forças de segurança pública do Estado darão suporte aos municípios



O governador Ronaldo Caiado se reuniu, nesta quarta-feira (31/03), com prefeitos municipais, por videoconferência, para reforçar a importância do apoio no sentido de manter as medidas de distanciamento social nos próximos dias em que o comércio voltará a funcionar e, principalmente, durante o feriado prolongado da Semana Santa. Ele reforçou apelo para que sejam evitadas aglomerações. “Quero, de antemão, agradecer a todos que nos acompanharam nos 14 dias de fechamento das atividades não essenciais. Peçam à população que não haja um fluxo maior nessa data”, afirmou.



O governador comentou que as restrições são fundamentais para a redução ou estabilização da taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que está em 94,8%. “As pessoas estão realmente cansadas, mas devem ter consciência da dificuldade que vivemos”, reiterou.



Participaram da videoconferência o procurador-geral de Justiça, Aylton Vechi, secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Rodney Miranda, prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, comandantes-gerais da Polícia Militar, coronel Renato Brum dos Santos, e do Corpo de Bombeiros de Goiás, coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos.



Titular da SSP, Rodney Miranda informou que todas as forças de segurança estão alinhadas para a operação de fiscalização e controle social nos municípios. “Daremos apoio às ações [das prefeituras] para manutenção da ordem pública. Vamos focar no combate à violência, mas coibir, na medida do possível, as aglomerações e baladas que se avolumam em alguns pontos”, destacou.





Por Gessy Chaves

Jornalista MT/GO 3243

Fotos: Wesley Costa

About Grupo GBC