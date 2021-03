/ / / / Caiado assina acordo que destina R$ 11 milhões ao Programa Juntos pelo Araguaia

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e a farmacêutica Hypera Pharma assinam nesta segunda-feira (22/03), às 17h30, no Salão Dona Gercina Borges do Palácio das Esmeraldas, um protocolo de intenções que prevê cooperação técnica, institucional e financeira para o desenvolvimento e a realização do Programa Juntos pelo Araguaia. O acordo vai destinar R$ 11 milhões em investimento para atividades de recuperação ambiental das nascentes da Bacia do Rio Araguaia, impactada pelas atividades vinculadas à agricultura.



A parceria resultará em ações de restauração ambiental, recomposição florestal e estratégias de conservação do solo e da água, em larga escala, tendo como eixo principal o desenvolvimento sustentável da região afetada. Objetiva, ainda, sensibilizar, mobilizar e engajar proprietários e produtores locais para que contribuam com o monitoramento e a manutenção das áreas recuperadas e, consequentemente, assegurar a efetividade do programa.



O Juntos pelo Araguaia é o maior projeto de recuperação ambiental do mundo. O programa, lançado em 2019, foi criado a partir de parceria entre governos federal, de Goiás e Mato Grosso, e conta com o apoio da iniciativa privada para recuperar a vegetação nativa e garantir a preservação do meio ambiente aliada ao desenvolvimento sustentável.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243





