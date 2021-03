/ / Brasil Central Esportes começou movimentando o futebol pelas rádios Brasil Central AM e FM e TBC

Estreou hoje, 29, às 13 horas, o programa Brasil Central Esportes, veiculado pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM, Televisão Brasil Central (TBC) e pelas redes digitais da Agência Brasil Central (ABC). A Agência está se empenhando, pelos seus veículos de comunicação, em alavancar na sua grade de programação os esportes em Goiás. Criou o TBC Esporte e o Esporte em Ação, e agora acrescenta o Brasil Central Esportes. O destaque de hoje foi o jogador de futebol Nonato, que fez história como artilheiro de vários campeonatos goianos.



O programa foi definido para abarcar o esporte, com opinião, informação e humor, e é ancorado pelo comunicador Daniel de Paula, ao lado de Lucas Nogueira e do renomado humorista goiano Delesmano Alves. Nos destaques também trouxe as derrotas e desclassificações dos times goianos Jaraguá e Goianésia, na Copa do Brasil. O Jaraguá perdeu para o Manaus por 4 a 1 e o Goianésia perdeu para o CRB por 3 a 2. Apresentou também as novidades do campeonato goiano de 2021, que deve reiniciar as atividades na próxima quarta-feira, 31, depois de uma parada de duas semanas em função da pandemia da Covid-19, e um comentário de Evandro Gomes.



Segundo Daniel, as definições do novo programa foram coordenadas pelo diretor de Telerradiodifusão da ABC, Rafael Vasconcelos, com a transmissão sendo feita do novo estúdio das rádios, que foi recentemente construído. É de lá que serão gerados o som e as imagens do Brasil Central Esportes. Ele enfoca o futebol goiano da capital e do interior e também o futebol de várzea praticado pelos diversos campos espalhados por Goiânia.



Hoje, na estreia, participaram, além de Daniel de Paula, o jornalista Lucas Nogueira e o humorista Delesmano Alves, sendo que a formatação do programa prevê também as participações, em revezamento, um a cada dia, dos comunicadores e cronistas esportivos da ABC, que também participam do TBC Esporte, Thaís Freitas, Dante Keller, José Calazans, Daniel Santana e Vítor Monteiro. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira.



O presidente da ABC, Reginaldo Júnior, afirmou pouco antes da estreia, durante o Jornal Brasil Central, que a dobradinha de esportes e bom humor tem tudo para dar certo. "Eu acho que o esporte, que alegra nossas vidas, com mais humor eu acho que fica completo. Parece um liquidificador, você coloca um com o outro e, nahora em que você vê, dá uma vitamina boa."





Jornalista

Por Gessy Chaves