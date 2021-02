/ / Presidente da Câmara Municipal de Goiás Sidnei do Master, suspende atividades e sessões podem ser por video-conferência

Várias medidas foram tomadas na noite deste sábado (27/02) por parte das instituições públicas da Cidade de Goiás, sendo que desta vez foi a Câmara Municipal que publicou a Portaria nº 04 de 27 de Fevereiro de 2021, assinada pelo presidente Sidnei do Master.





Seguindo o Decreto Municipal publicado pela prefeitura hoje, a portaria publicada as 22:00 de hoje suspende os serviços administrativos da Câmara do dia 1º de março até dia 15 de março, entretanto dispõe que os parlamentares e servidores públicos podem ser convocados em caráter extraordinário quando necessário.





Falando com o Presidente da casa de leis, Sidnei, ele disse que ''devido ao toque de consciência (recolher) do decreto municipal as sessão de segunda feira será realizada as 14:00h, e nela será deliberada a posibilidade das sessões nos 15 primeiros dias de março acontecerem por video-conferência.''





Por Gessy Chaves

