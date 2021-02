/ / Prefeitura de Goiás, juntamente com SMS-GO, lança Campanha de Combate ao Aedes Aegypti no município

"Essa luta, assim como o combate na pandemia do coronavírus, só será vitoriosa se tiver o apoio de todos!",

Aderson Gouvea.



Devido ao aumento do número de casos de dengue no município, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiás lançou em toda a cidade uma Campanha de Combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O lançamento da Campanha foi realizado na manhã desta quarta-feira (03/02) no Núcleo de Controle de Vetores e contou com a participação do Prefeito Aderson Gouvea, o Secretário de Saúde Marcos Elias, os Diretores Municipais Ellen e Weder e com a Coordenadora do Núcleo, Valéria.

A campanha é uma iniciativa da SMS-GO em parceria com a Prefeitura de Goiás e com o Recicla Goiás, com o objetivo de diminuir os focos de transmissão do mosquito, bem como incentivar a coleta seletiva no município, visto que locais que acumulam água parada e o lixo são os principais locais de disseminação do vetor transmissor da dengue.

Falando a nossa reportagem, o Secretário de Saúde Marcos Elias disse que número de casos de dengue suspeitos subiram muito nesse início de 2021, superando o que era esperado para esse período chuvoso na Cidade de Goiás. Do início de janeiro até hoje (04/02), existe 98 notificações de casos de dengue suspeitos no município.

De acordo com o Prefeito Aderson, a campanha funcionará da seguinte forma:

- Visitação dos moradores do município pelos Agentes de Saúde visando diminuir e evitar os focos de disseminação do mosquito Aedes Aegypti.

- Entrega de material informativo tanto sobre a dengue, zika e chikungunya, como também um panfleto sobre os sintomas de COVID-19.

- Entrega de sacos plásticos para separação de resíduos para a coleta seletiva, sendo os sacos azuis para resíduos recicláveis e os sacos pretos para resíduos não recicláveis.

Os sintomas da dengue podem se parecer com os sintomas do COVID-19, por isso em suas redes sociais a SMS-GO alertou sobre a diferença dos sintomas e as instuições que devem ser procuradas em qualquer um dos casos.





Por Isadora ChavesASCOM - CNN