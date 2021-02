/ / Prefeito Aderson Gouvea prestigia posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Goiás

No dia de ontem 24 de fevereiro de2021 foi empossada a nova Diretoria do Sindicato Rural de Goiás, o Presidente Rogério Azeredo conduziu a transição que ocorreu de forma restrita e obedecendo todas as normas do decreto vigente.

O Prefeito Aderson Liberato Gouvea fez questão de prestigiar a posse do novo Presidente Valdivino Ferreira Pinto e toda a nossa que presidirá a órgão entre 2021/2024.





O Sindicato Rural de Goiás teve sua nova diretoria eleita em 31 de dezembro de 2020, renomados pecuaristas do município compõem essa nova liderança. O agora ex-presidente Rogério Azeredo também compõe a nova chapa mas como vice, e em sua gestão o Sindicato Rural de Goiás obteve grandes avanços, trazendo benefícios significativos para o meio agrorural, entre eles cursos que propiciam a especialização de profissionais do campo, tais como aconteceu em outubro/2020 - Operação e Manutenção de Ordenha Mecânica.





Confira abaixo como ficou a nova diretoria.



Presidente:

Valdivino Ferreira Pinto



Vice Presidente:

Rogério Azeredo Cardoso D'Ávila



2° Vice Presidente:

Ediwilson Gonçalves Rios



Tesoureiro:

Josias Manuel Prudente Camelo



Secretário:

Donizetti Alves de Paula



Suplentes:

Carlos Roberto Peres Freitas

Guilherme Alves Gonçalves

Antônio Celso Ramos Jubé

Colemar Pinto de Faria



Conselho Fiscal

João Carlos Batista

Benedito Batista Leite

Eurico da Veiga Jardim Neto

Fábio Augusto Fleury Júnior

Divino Inácio Pereira

Simão Ferreira da Silva Júnior

Por Juliana Chaves ASCON CNN

Publicidades