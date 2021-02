/ / Polícia Civil prende empresários na cidade de Aruanã-GO por “gatos de energia”

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Aruanã sob o comando do Delegado Júnior Siqueira, realizou ontem (17) a prisão em flagrante delito de dois empresários pela prática, em tese, do crime de furto de energia elétrica. Os policiais civis da DP de Aruanã, em averiguação de denúncia de furto feita pela ENEL, se deslocaram ao local dos fatos, tendo ali constatado a existência dos “gatos de energia”.Com o objetivo de utilizarem-se de energia elétrica, sem o pagamento de qualquer valor, os empresários se valiam de ligações clandestinas direta do poste de energia até o seu ponto comercial, bem como em suas residências, subtraindo a energia.A Polícia Civil solicitou no local dos fatos a presença da Polícia Técnico-Científica, bem como de técnicos da concessionária de energia elétrica. As equipes confirmaram a existência de ligações clandestinas, tendo estas sido desfeitas, observando-se todas as normas de segurança.Verificada a situação, os homens foram presos em flagrante delito e autuados pelos crimes de furto de energia, tendo sido recolhidos na Unidade Prisional de Mozarlândia, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.