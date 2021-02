/ / Na cidade de Goiás, Goinfra vistoria obras de duplicação da GO-070 e dependências do Palácio Conde dos Arcos

Presidente Pedro Sales acompanha de perto, nesta terça-feira (16/02), os trabalhos para conclusão de trecho e ainda de revitalização do percurso de 14,5 quilômetros, a partir do entroncamento da GO-164_



O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, vistoria nesta terça-feira (16/2), às 9h30, o andamento das obras de duplicação da GO-070, no perímetro urbano da cidade de Goiás. A iniciativa, interrompida durante o governo passado, foi retomada em outubro de 2020. Serão 3,2 quilômetros duplicados para conclusão do trecho e, ainda, realizada a revitalização de 14,5 quilômetros, do percurso entre o entroncamento da GO-164 e a cidade de Goiás.





Às 11h, Pedro Sales estará acompanhado pelo presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e pelo secretário da Retomada, César Moura, para vistoriar o Palácio Conde dos Arcos, que passará por reforma em breve.





Será instalado, no local, um novo assoalho de madeira. A Goinfra também irá realizar a pintura no espaço e executar a substituição de vidraçarias e esquadrias de madeira das portas e janelas do local. O palácio conta a história dos governantes de Goiás e tem uma relevante importância histórica para o Estado. Hoje, o Conde dos Arcos funciona como centro de atividades culturais.

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243

















