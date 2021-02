/ / Gracinha Caiado discute estratégias para área social com primeiras-damas e gestores de municípios goianos

A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, comandou nesta terça-feira (02/02) uma reunião por videoconferência com primeiras-damas e gestores de Assistência Social de todos os 246 municípios, que reuniu mais de 300 pessoas.





Ao lado da diretora da OVG, Adryanna Caiado, Gracinha Caiado apresentou as ações do gabinete e da organização junto aos municípios, especialmente em prol do enfrentamento da pandemia da Covid-19, mas também de estudos e capacitação, e convidou a todos para que participem deste trabalho em conjunto.



“Temos 155 novos gestores eleitos para esse mandato que se inicia em 2021, ou seja, a grande maioria aqui está nesta função de primeira-dama ou de gestor de Assistência Social pela primeira vez. E a todos os outros que estão retornando aos cargos, também queremos dar as boas-vindas e dizer que o nosso maior objetivo é estabelecer e fortalecer um canal de comunicação permanente com as prefeituras”, disse Gracinha Caiado.



O trabalho de contato com a Assistência Social dos municípios tem o apoio da Federação Goiana dos Municípios (FGM) e do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Goiás (Coegemas).



“O nosso primeiro intuito seria fazer um encontro presencial com todos vocês, mas pelo momento da pandemia que estamos vivendo, isso não foi possível. O importante é dizer que estamos aqui porque o governador Ronaldo Caiado acredita que não conseguimos realizar nada sozinhos e que, juntos, nosso trabalho tem um poder muito maior de alcançar àqueles que mais precisam em todo o Estado”, complementou a primeira-dama.



A diretora da OVG, Adryanna Caiado, aproveitou a oportunidade para reforçar que a organização continua atendendo a todos municípios que precisarem de benefícios e doações. “Nunca paramos com as doações, nem mesmo nos momentos mais difíceis da pandemia. Nossa equipe está à disposição das secretarias municipais que precisarem de auxílio em relação aos trâmites e documentação para que nenhum goiano deixe de receber o benefício necessário”, afirmou.



Na oportunidade, Gracinha Caiado apresentou o trabalho da Gerência Social, estrutura dentro da OVG, em parceria com o GPS, que atualmente tem adesão de 169 prefeituras. A partir da adesão, o município tem acesso a uma série de serviços e produtos, incluindo supervisões on-line e polos de capacitação para os técnicos da prefeitura, tudo isso com um custo zero para a administração municipal.



A partir de março, o Gabinete de Políticas Sociais e a OVG retornarão com as lives todas as segundas e quartas-feiras, comandadas pela primeira-dama Gracinha Caiado, e os Debates Sociais, de estudo e capacitação com a presença dos professores da Gerência Social.



Gracinha Caiado também informou durante a reunião que todos os municípios receberão um kit contendo um exemplar do Relatório 2020 do Gabinete de Políticas Sociais, uma agenda 2021 da OVG e o caderno do primeiro curso de Debates Sociais de 2021, com o tema: Assistência Social no Brasil: Como chegamos até aqui.



Em um segundo momento da videoconferência, foi dada abertura para que os demais participantes também pudessem fazer suas colocações.



A primeira-dama de Águas Lindas, Fernanda Antonietti, participou da reunião ao lado da secretária de Assistência Social do município, Aline Amaro, e fez questão de dizer que pretende participar do trabalho em conjunto com o Governo de Goiás. “Nosso município é muito populoso e muito carente. Aqui somos duas pessoas prontas para trabalhar o desenvolvimento social de Águas Lindas e contamos muito com essa parceria”, disse Fernanda.



Em Itumbiara, o vice-prefeito Daniel Borges é o responsável pelas políticas de Assistência Social e ele agradeceu pelo empenho e trabalho do Governo de Goiás. “Para nós que estamos assumindo a gestão municipal pela primeira vez, considero de extrema importância esse trabalho do Gabinete e da OVG porque nos dá respaldo e segurança para trabalhar. É muito gratificante saber que estaremos juntos nesta empreitada em prol de quem mais precisa”, disse.



Em Corumbaíba, a secretária de Assistência Social Núria Brito agradeceu por esse momento de apresentação e conhecimento do trabalho. “Vemos que realmente a senhora, Gracinha, trabalha com o coração e que o Governo de Goiás tem estendido a mão para trabalhar independente de quem quer que seja. Nós aqui da Assistência Social de Corumbaíba estamos muito animados para aprender e trabalharmos juntos.”





Parceria com primeiras-damas



Diante da pandemia do novo coronavírus, a coordenadora do GPS e presidente de honra da OVG, primeira-dama Gracinha Caiado, estabeleceu a realização de reuniões de duas a três vezes por semana, por meio de videoconferências com primeiras-damas e gestores municipais de Assistência Social, nas quais foram desenvolvidas verdadeiras trocas de informações e experiências para a organização da proteção social no Estado.



Entre março em novembro de 2020, foram ao todo 66 encontros virtuais, que tiveram a participação não apenas de Gracinha Caiado, como também da diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado, e de diversos secretários de Estado ao longo dos últimos meses e até mesmo do governador Ronaldo Caiado.



Inicialmente, as reuniões tinham o objetivo de organizar a entrega dos donativos da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus para o interior do Estado, mas as reuniões foram muito além disso.



Foram então estabelecidos os Debates Sociais, reuniões virtuais de estudos e debates sobre temas relativos ao trabalho da Assistência Social e, em continuidade a esse trabalho, foi criada a Gerência Social, que já realizou oficinas e minicursos com a participação de centenas de técnicos das prefeituras de todo o Estado.





Gabinete de Políticas Sociais (GPS) – Governo de Goiás

