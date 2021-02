/ / Governo de Goiás inicia entrega de tênis esportivos aos estudantes da rede pública estadual

Em mais uma iniciativa inédita, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), iniciou a distribuição de milhares de novos tênis aos estudantes da rede pública estadual de ensino. A medida faz parte do conjunto de ações do Estado para levar mais segurança à comunidade educacional e contribuir para a maior equidade no ambiente escolar.



Os tênis estão sendo distribuídos de forma escalonada nas 40 Coordenações Regionais de Educação (CREs) do Estado desde o início de 2021. Ao todo, já foram entregues 78.893 pares do calçado, de diferentes numerações, nas CREs de Águas Lindas, Campos Belos, Formosa, Goiás, Goianésia, Inhumas, Itaberaí, Iporá, Jataí, Luziânia, Minaçu, Novo Gama, Posse, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Trindade e Uruaçu.



Anunciados pelo governador Ronaldo Caiado no mês de agosto, os novos tênis chegam para complementar o vestuário dos 474 mil alunos das escolas estaduais. Agora, além dos kits de uniformes entregues no ano passado, os estudantes contarão com um calçado adequado para a realização das atividades escolares. “A criança vai chegar bem vestida, será um convívio respeitoso entre todos os alunos. Lá não terá diferença de poder aquisitivo”, reforçou o governador ao falar sobre a entrega dos benefícios.



Para Caiado, a uniformização dos alunos contribuirá, principalmente, para garantir a equidade dentro das escolas do Estado. “Não vai ter uma criança em Goiás que o Estado não vai dar uniforme completo, com tênis, mochila e material escolar, porque é para todos entrarem igualmente nas escolas”, afirmou o governador.





Por Gessy Chaves

Jornalista







MT/GO 3243

