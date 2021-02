/ / Governo de Goiás antecipa pagamento dos salários de janeiro dos servidores estaduais para sexta-feira (29/01)

Jornalista MT/GO 3243













Desembolso será de R$ 1,215 bilhão para mais de 160 mil colaboradores públicos ativos e inativos. Pagamento é realizado dentro do mês trabalhado desde dezembro de 2019O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, antecipa folha de janeiro dos mais de 160 mil servidores públicos estaduais para esta sexta-feira (29/01). O pagamento vem sendo feito dentro do mês trabalhado desde dezembro de 2019.O esforço do governo estadual em quitar a folha, apesar dos impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, reforça o compromisso do governador Ronaldo Caiado em manter o pagamento do funcionalismo em dia.O pagamento dentro do mês é um dos resultados alcançados pelo Governo Estadual diante das medidas de equilíbrio das contas públicas.Será destinado à folha salarial de janeiro dos servidores públicos estaduais um total de R$ 1,215 bilhão, incluindo encargos.Desse valor, R$ 725,595 milhões são destinados ao pagamento destinados aos ativos e R$ 490,238 milhões aos inativos. Os dados são da Gerência de Administração Financeira do Tesouro Estadual da Secretaria da Economia.Legenda:Palácio Pedro Ludovico Teixeira: pagamento do funcionalismo dentro do mês é um dos resultados alcançados pelo Governo do Estado em face das medidas de equilíbrio das contas públicasPor Gessy Chaves