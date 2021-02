/ / Goinfra anuncia intervenções na GO-070 para dar mais segurança ao tráfego na entrada da cidade de Goiás

Presidente da agência, Pedro Sales vistoriou obras de duplicação da rodovia, no trecho que vai do entroncamento da GO-164 até a antiga capital do Estado, e ouviu moradores e lideranças da região do Rio Vermelho. Entre elas os Vereadores Solinar Santos e Fabrício Godinho.

O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, vistoriou nesta terça-feira (16/02), o andamento das obras de duplicação da GO-070, no perímetro urbano da cidade de Goiás. A iniciativa, interrompida durante o governo passado, foi retomada em outubro de 2020. No total, é realizada a duplicação de 3,2 quilômetros para conclusão do trecho e, ainda, a revitalização de 14,5 quilômetros, do percurso entre o entroncamento da GO-164 e a antiga capital do Estado.



Nesta vistoria, Pedro Sales ouviu também lideranças locais e moradores da região que pediram uma intervenção para ajustar a segurança dos motoristas no primeiro trevo na entrada da cidade de Goiás. De pronto, o presidente da Goinfra, reunido com o corpo técnico de engenheiros, determinou o reajuste no espaço, com a retirada de dois postes de iluminação, que serão realocados.



“Pedro Sales se mostrou sensível a esta situação. De pronto, já determinou à sua equipe de engenheiros para estudar a melhor maneira de garantir a segurança viária dos moradores e motoristas que trafegam pelo espaço”, afirmou o empresário Pericles Fleury, morador da cidade de Goiás há 54 anos. “É um local também em que há tráfego constante de ônibus escolares e de moradores de outra região do município.”





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

