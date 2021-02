/ / Cidade de Goiás recebe mais 320 doses, e inicia vacinação de idosos acima de 85 anos.

A primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca para o grupo de idosos entre 84 e 89 anos chegou para a Cidade de Goiás na sexta, dia 26, para vacinação na Casa dos Idosos. 320 doses foram retiradas da Regional de Saúde Rio Vermelho, sendo contabilizadas um total de 1630 doses recebidas até agora do Governo Estadual. O município que possui cerca de 22.381 habitantes - segundo o censo de 2020 - já vacinou 693 pessoas com a primeira dose, e 267 com a segunda e última dose.



A Cidade de Goiás possui até o momento, 648 casos confirmados e 22 óbitos por covid, segundo o boletim da Secretaria de Saúde divulgado neste sábado 27/02.



Em um panorama geral, foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado, na quarta-feira (24) a chegada da quarta remessa de vacinas para a primeira dose, e segunda remessa para a dose final do imunizante. Ao todo foram adquiridas 53 mil doses da AstraZeneca e 28,8 mil da Coronavac, além do anúncio de um investimento no valor de R$60 milhões para a aquisição de mais 1 milhão de doses.



Estima-se que as 53 mil doses recebidas da AstraZeneca são suficientes para imunizar todos os idosos acima de 80 anos do estado, segundo a Secretária Estadual de Saúde. Ainda, é citado o recurso na ordem de R$24 milhões para repasse no âmbito social aos municípios, para ampliar a capacidade dos governantes em necessidades emergenciais.

