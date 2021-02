/ / Caiado anuncia construção de Centro de Tratamento de Câncer em Goiânia

Governador Ronaldo Caiado vistoria área de 136 mil metros quadrados, em Goiânia, doada pela Embrapa ao Estado: proposta é construir no local, com apoio de parlamentares, empresários, produtores rurais e União, grande centro de tratamento para pacientes com câncer



O governador Ronaldo Caiado visitou, na manhã desta quinta-feira (25/02), a área doada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) ao Estado de Goiás. No local, ele anunciou, em coletiva à imprensa, que o terreno vai abrigar um Centro de Tratamento Contra o Câncer. “Acredito que, nos próximos anos, teremos um local digno para que os pacientes com câncer sejam corretamente tratados”, afirmou.



A fim de garantir os recursos necessários para a construção da obra, o governador disse que inicia, a partir de agora, negociações com governo federal, parlamentares - para a destinação de emendas -, empresários, produtores rurais e a sociedade para que “instalemos nessa área um dos maiores Centros de Tratamento Contra o Câncer no país”.



De acordo com Fernando Magela, chefe em exercício da Embrapa Arroz e Feijão, o terreno, localizado na Rua Doná Todica com a Rua Amélia Rosa, Residencial Barravento, em Goiânia, era utilizado pela empresa para pesquisas voltadas ao segmento agro. Em sua análise, tanto a empresa, como o Ministério da Agricultura e o governo federal, têm um papel importante com a população, especialmente neste momento que o país vive. “A ministra Tereza Cristina [da Agricultura] resolveu doar essa área para providenciar esse hospital tão importante para a sociedade goiana”, comentou.



Plano, o terreno tem 136,4 mil metros quadrados, o que vai permitir abrigar um amplo e bem equipado complexo de tratamento, para garantir aos pacientes uma assistência mais eficaz e, acima de tudo, mais humanizada. A unidade contará com espaços para internação, ambulatório, recuperação, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, parte robótica, leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e também áreas reservadas para familiares onde as crianças estão em tratamento, que moram no interior.



“Sofisticação ao máximo; é algo inédito”, animou-se o governador. Com a área definida, o próximo passo será a elaboração do projeto arquitetônico e, na sequência, a busca pela dotação orçamentária para a obra.



Os trâmites da doação do terreno estão sendo conduzidos pela Secretaria-Geral da Governadoria (SGG). Titular da pasta, o secretário Adriano da Rocha Lima explica que a ação vai garantir a construção do maior complexo hospitalar para tratamento de câncer da América Latina, onde milhares de goianos serão assistidos. "Demos o primeiro passo para garantir atendimento e tratamento médico-hospitalar de qualidade para toda população. Crianças, mulheres, idosos e pacientes em geral poderão contar com um espaço humanizado e adequado com os melhores padrões internacionais na área da saúde”.



Preservação ambiental



Outra vantagem do terreno doado ao Estado, segundo apontou Caiado, é a garantia de preservação do meio ambiente. Aspecto ainda mais relevante em função da localização próxima à capital e à BR-153. “Estamos em um platô, que vai preservar tranquilamente a construção, sem provocar nenhuma erosão e assoreamento do córrego que chega até o Meia Ponte”, detalhou o governador, que garantiu também que as obras não causarão nenhum impacto sobre a reserva florestal que existe no local. “Qualquer área inclinada expõe a erosões. E nós trabalhamos sempre com esse sentimento: o que é vertente para uma bacia, nós respeitamos”, ressaltou.



Também acompanhou Caiado na vistoria o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos.



Fotos: Hegon Corrêa e Júnior Guimarães



Jornalista - MT/GO3243Fotos: Hegon Corrêa e Júnior Guimarães

Por Gessy Chaves