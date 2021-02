/ / Caiado anuncia chegada de 53 mil doses da AstraZeneca, 28,8 mil da CoronaVac e mais 60 milhões para novas doses

Caiado também anunciou a abertura, em março, do Hospital de Uruaçu, que pode chegar a 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes vítimas da doença. Outra novidade é a abertura de mais 10, em Iporá. Caiado afirmou que equipamentos já estão a caminho do município. São “10 monitores, 10 ventiladores, 40 bombas de infusão. Estamos abrindo mais leitos no Oeste goiano pela sobrecarga que lá está. São Luís de Montes Belos não deu conta de suportar”, explicou.



O anúncio de novas vacinas foi feito logo após a formação de maioria no Supremo Tribunal Federal (STF) para permitir a compra dos imunobiológicos por Estados e municípios, caso a União descumpra o Plano Nacional de Imunização. A entrevista coletiva aconteceu após reunião com prefeitos, vereadores e lideranças da Região Metropolitana de Goiânia (RMG), na manhã desta quarta-feira (24/2), na antiga sede da prefeitura de Goianira, hoje Secretaria Municipal de Educação.



“Trabalho no sentido de recuperar o tempo perdido. Se essa alternativa foi dada pelo Supremo [STF], vamos atrás dela. Vamos usar todo nosso prestígio internacional, com embaixadas e contatos que temos”, pontuou Caiado, que ressaltou: “Sem o gesto egoísta de achar que qualquer aquisição será feita pensando única e exclusivamente em nós. Vocês jamais verão em mim um comportamento semelhante ao do governador do Distrito Federal”, criticou, em menção às declarações recentes do governador Ibaneis Rocha, de que vai fechar as fronteiras do DF com Goiás.



Segundo detalhou, já foi adquirido um tomógrafo de 64 canais, “o mais sofisticado que existe, da Siemens”. Ele pontuou que esse esforço vem sendo uma constante e que houve um avanço significativo, que ficará como legado para a Saúde do Estado. Foram abertos, citou, leitos em Formosa, Luziânia, Itumbiara, Jaraguá, Porangatu, entre outros. “Eu duvido que haja outra estrutura, criada em apenas um ano e meio de governo, comparável à que instalamos. Estamos dando uma resposta, em termos de musculatura, que nenhum outro governo deu. São mais de 800 leitos em Goiás, 390 de UTI só para Covid”, frisou o governador.





Apesar da ampliação da infraestrutura, o governador reiterou que é preciso que a sociedade se conscientize. “Precisamos entender que não temos médicos, enfermeiras, radiologistas, todo o pessoal da área de manutenção dos hospitais na mesma proporção que se tem a contaminação das pessoas hoje.”



Caiado também afirmou que, nesta semana, será repassada uma verba na ordem de R$ 24 milhões para a área de assistência social dos municípios, “ampliando a capacidade dos prefeitos de atender necessidades emergenciais”.



Ao saudar o prefeito de Goianira, Carlão da Fox, pela oportunidade de se reunir com mais gestores municipais da região, o líder goiano propôs uma parceria ampla com os chefes de Executivo municipais para enfrentamento da segunda onda da Covid-19 no Estado. Por sua vez, Carlão agradeceu pela parceria na Saúde e pelos repasses para o transporte escolar feitos “religiosamente” em dia.



Antes da reunião e da coletiva, o governador aproveitou para conhecer as novas instalações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do município, onde foi feito ato simbólico da entrega da reforma do prédio. A titular da pasta, Eliete Gonçalves da Silva Lopes, explicou que essa foi a segunda inauguração. "Tínhamos um prédio menor na gestão anterior. Foram uns cinco meses de reforma geral e, agora, temos um ambiente bastante espaçoso, para todos os departamentos trabalharem”, informou.



Caiado também recebeu moção de aplauso, aprovada pela Câmara Municipal de Goianira, em reconhecimento aos esforços de governador no combate à pandemia do novo coronavírus e por ter sido o primeiro chefe do Executivo do país a tomar medidas restritivas necessárias, em março de 2020.



Também estiveram presentes na agenda de Goianira o ex-senador e empresário Wilder Morais; o deputado estadual Cairo Salim; o presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), José Essado Neto; os prefeitos José Tomé (Brazabrantes), Américo Osório (Damolândia), Wilson Tavares (Gameleira de Goiás), João Antônio Ferreira (Inhumas); e os ex-prefeitos Erci Rodrigues (Goianira) e Márcio Tuca (Brazabrantes); Aderbal Caiado e Lafaete Felipe.





Agência de Comunicação

Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO3243





