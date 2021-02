/ / Balanços dos casos de Coronavírus em Goiás e no Brasil nas últimas 24 horas

Goiás registrou 381 Mil 899 pessoas contaminadas e 8 Mil 301 mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, a pasta registrou Mil 667 novos casos positivos e 15 mortes…



O país registrou 716 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 247 Mil 276 óbitos desde o começo da pandemia…



Em casos confirmados, 10 Milhões 197 Mil 531 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 30 Mil 231 desses confirmados no último dia.



Em Goiás, o secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, disse ontem que as novas vagas de Unidade de Terapia Intensiva abertas nos últimos dias foram ocupadas poucas horas depois da abertura devido ao alto nível de transmissão do coronavírus. O governo estadual pretende concluir a abertura de 168 leitos até o fim de fevereiro, sendo que 50 deles já estão em funcionamento…



Ao todo, o estado tem 380 leitos disponíveis na rede pública, sendo que 335 estão preenchidos, o que representa 91,78% de ocupação, segundo balanço da Secretaria Estadual de Saúde desta segunda-feira. Maior unidade dedicada exclusivamente a pacientes com Covid-19 do estado, o Hospital de Campanha de Goiânia registrou 100% de ocupação nas 100 vagas disponíveis da unidade na manhã de ontem…



O presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, Haikal Helou, disse que a rede privada não consegue mais ampliar leitos especiais em suas unidades.





Com inf. da Sec. Estadual de Saúde

Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO3243

