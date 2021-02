/ / Ao lançar aplicativo GoInfra App, Caiado diz que “mudamos a prática para que o Estado seja propriedade do povo goiano”

Ferramenta confere ao cidadão protagonismo sobre trabalhos de manutenção e conservação das rodovias e demais infraestruturas de responsabilidade do Estado. “Nosso foco é servir a todos os cidadãos”, destaca governador. Presidente da agência, Pedro Sales projeta ampliação no volume de obras para próximos meses. “Essa estrutura está acostumada a ser o coração, onde pulsa o governo, e será no seu biênio final”, pontua

O governador Ronaldo Caiado lançou nesta quinta-feira (11/02) o aplicativo GoInfra App, ferramenta que confere ao cidadão o protagonismo sobre os trabalhos de manutenção e conservação das rodovias goianas e demais infraestruturas de responsabilidade do Governo de Goiás. “Estamos mudando a prática para que o Estado seja propriedade do povo goiano”, destacou Caiado, em referência ao fim da velha cultura, incentivada por gestões passadas, de “telefonar para políticos” na tentativa de solucionar problemas.



Ao lado do vice-governador Lincoln Tejota e do presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Pedro Sales, o governador comentou a transformação que o GoInfra App propõe. “Com o aplicativo, a demanda será remetida para quem é o responsável [equipe técnica da agência]. Vamos dar agilidade ao processo e a população vai se sentir em condições de ser prestativa, participar de uma ação que vai contribuir para a restauração daquele dano que estava ocorrendo”, detalhou Caiado.



Por meio do aplicativo, desenvolvido pela própria Goinfra e disponível inicialmente na Google Play, ao encontrar um problema na malha viária do Estado, o cidadão pode enviar fotos, com um relato e a localização por GPS da rodovia. Imediatamente os registros serão direcionados para o painel de controle da diretoria de manutenção da agência. A partir disso, será gerada uma ordem de serviço para que a empresa responsável faça o reparo. Assim que o problema for resolvido, o usuário vai receber uma notificação e avaliar a qualidade da solução que foi dada ao problema.



“O aplicativo marca mais um passo importantíssimo. Temos uma inteligência de gerenciamento de manutenção, mostrando que as nossas ações são voltadas 100% para o público, que pede, é usuário e manda na Goinfra”, enfatizou Pedro Sales. O presidente da agência pontuou ainda que a ferramenta propicia um canal direto de comunicação com quem é responsável por fazer o serviço. “É aplicativo para que as pessoas possam mandar informações e dali a gente administrar e fazer essa interface, resolver a demanda e criar uma sensação de satisfação”, explicou.



O diretor de Obras Rodoviárias da Goinfra, Flávio Cavalcante, expôs que essa nova base de dados, construída junto ao cidadão, dará o direcionamento na priorização das obras. “Será uma nuvem de calor dizendo onde as reclamações estão concentradas. Portanto, faz todo o sentido a gente atender aquela demanda primeiro.” Já o diretor de Manutenção, Adriano Mendes, disse que também será possível fazer um gerenciamento macro de toda malha rodoviária. “Hoje a informação das rodovias mais importantes pertence ao engenheiro que está naquela rodovia, e a informação não pode ficar na mão de uma pessoa só”, sublinhou.



A transparência por parte do governo estadual ao lançar a plataforma foi elogiada pelo senador Vanderlan Cardoso. “Parabéns, só quem tem transparência em tudo que faz pode jogar uma ferramenta dessa na mão de 7,2 milhões de goianos”, exaltou. Conforme avaliou, a novidade proporciona tranquilidade e elimina burocracia ao disponibilizar, na palma da mão, o acesso ao serviço.





