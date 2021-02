/ / Acompanhe como está a vacinação contra a COVID-19 na Cidade de Goiás

A vacinação contra a COVID-19 está acontecendo em todo o país e, na Cidade de Goiás, começou no dia 19/01 com uma remessa de 310 doses da Coronavac voltadas as pessoas idosas que estão em instituição de longa permanência como o Asílo São Vicente e também os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Posteriormente, foram recebidas 250 vacinas da Astra Zeneca/Oxford e também foram direcionadas ao 1º e 2º grupo prioritário.De acordo com dados fornecidos pelo IBGE no censo de 2021, o município de Goiás é composto por 22.381 pessoas e, conforme a atualização do vacinômetro desta segunda-feira, 535 doses já foram aplicadas, o que aponta que 2,3% da população já foi imunizada contra a COVID-19.Na noite de ontem, atendendo uma solicitação do Ministério Público a Prefeitura de Goiás divulgou uma lista os nomes daqueles que já foram vacinados nos dias 19, 20 e 26 de janeiro, bem como os cargos dos trabalhadores da área da saúde. De acordo com o Secretário de Saúde de Goiás, Marcos Elias, os dados da lista serão atualizados periodicamente para garantir transparência com a população sobre os dados de vacinação.